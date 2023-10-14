36歲女星馬賽（現名馬菀迎），2008年獲選香港小姐季軍和最上鏡小姐，因甜美可人外型被封為「小桂綸鎂」，之後受TVB力捧，拍過不少劇集，未料卻爆出露點跳艷舞影片，形象盡失，2015年結束和無線台的合約，轉往大陸發展，2019年升格人妻人母，近日，她在直播時重提當年往事，坦言已看得很淡。

馬賽2013年和大陸女製片人汪子琦傳出同性緋聞，一開始否認戀情的她，被港媒曝光熱吻照片後，遭到公司冷凍，最後她哭求公司、觀眾給機會，才得以重返舞台，沒想到隔年，馬賽又被外流露點跳艷舞的影片。

她開記者會聲淚俱下，坦言影片女主角是自己，透露還有其他不雅片沒被公開，並暗指是舊愛外洩，因此汪子琦遭指是兇手，對此，她發聲明爆料兩人交往期間，就常收到馬賽寄來的豔照和不雅短片，可在「看清她的真面目後，早已刪除」，否認外流影片。

馬賽直播回應網友疑問。（圖／取自馬賽微博）

而馬賽經過桃色風波後，星途盡毁，2015年約滿就離開TVB，把事業重心移至大陸。不過雖然事件已過去多年，但網友仍會不時提起，近日她在直播時，也做出回應，「在我來看，我覺得你還是不要說了，會顯得自己很無知」。

她表示那是別人的隱私，做這件事的人她也覺得不是那麼有底線和道德，她也告了雜誌，因此再有人講，她就會覺得「OK，Fine，你開心就好」，她認為修練到內心強大淡定，才是最重要。

另外，有網友認為她36歲看起來顯老，她認為「36歲又生了孩子還要怎麼樣」，希望大家不要容貌焦慮，人會在經歷和歲月中增長智慧，雖然皮相會變老，但同時會提升自身智慧，活得更通透。