汽車水箱扮演重要的角色，負責儲存冷卻液，裡面放的並非一般的水，因此要小心避免誤食。中國河南駐馬店有一名60歲男子，誤喝防凍液，卻遲了半天才就醫，當時血液已經凝固變膠凍狀，最後治療無效過世。

據《河南民生頻道》報導，男子工作後誤喝下500毫升防凍液，直到過了11小時才去醫院，檢查時發現血液凝固，遠遠超過致死輛，最後因為肝腎衰竭，宣告不治。

醫生提醒，目前市面上絕大多數防凍液主要成分是乙二醇，誤食事件時有發生，乙二醇為無色、無臭、具有甜味的黏性液體，有人在誤食還以為是在喝飲料。和自來水相比，最大的不同是乙二醇可以防凍，不過水沒有辦法。

防凍液無色無臭，具有甜味。（圖／翻攝自河南民生頻道）

事實上，中國誤喝防凍液的案例時有耳聞，有貨車司機將防凍液當成飲料，被發現時已經意識不清；還有汽車維修工誤喝下防凍液，導致嚴重中毒，生命垂危。

消息曝光後，掀起一番討論，網友紛紛留言：「唉，喝東西之前一定要仔細看啊，味道也不對勁啊」、「乙二醇有甜味，難怪會誤喝那麼多」、「能挺住11個小時，是不是不是很痛苦啊？」、「不能吃喝的東西建議加一些苦味劑之類的東西，至少能減少誤傷」。

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