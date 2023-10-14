近年來社會各界高度關切氣候變遷、全球暖化議題，台塑從2006年即持續推動節能減排循環經濟各項改善工作，2009年起每年舉辦「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」，2016年起台塑跨出廠區、走入校園與國內大專院校合作辦理，並廣邀產業界參加，分享台塑企業在節水節能及環保的成果，期能拋磚引玉促進各界持續優化相關作為。

為因應國內外淨零排放的趨勢，台塑企業已規畫短期(2025年)及中期(2030年)減碳目標，分別較2007年碳達峰的6148萬噸減量20％及35％，長期則以2050年達到碳中和為目標。台塑持續進行中尚有節水節能改善案2285件，投資金額為214.2億元，預計每年可再減碳253.1萬噸。

台塑企業以身為良好的企業公民自許，除了廠內努力節能減排外，也積極推動循環經濟落實ESG(環境保護、社會責任、公司治理)，如台塑公司將廢牡蠣殼回收做成抗菌複合材料、南亞公司回收寶特瓶再製成環保絲、台化公司回收廢漁網與蚵繩製成耐隆原料、塑化公司混燒垃圾衍生燃料降低燃煤用量等。