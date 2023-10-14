中國一位名為「麗茲行Kezia豪宅匯」的網友11日在小紅書貼出1億8千萬人民幣(約台幣7億9千萬)出售「多爾袞行宮」的貼文，內文提到，由於業主常年閒置才打算出售這間「位於北京的四合院」，隨即引起熱議，不少網友笑說:「門口沒地鐵不買」、「多爾袞下場不好，買了不吉利」、「這外觀還以為是鄉下小村」、「改得面目全非，完全看不出是古代行宮」。

引起熱議後，原po也更新院內房屋照片，表示房屋外部整體的裝修風格較為老舊，內部裝潢太老了，拍不好。（圖／翻攝麗茲行Kezia豪宅小紅書）

發文網友提到，除曾是清朝親王多爾袞行宮名號響亮外，地點也不錯，位於北京二環內，鄰近鬧區，面積192坪，門口和院內能停6、7輛車。

院內還有一間獨棟，週邊沒有高樓遮擋，房內就可以看到故宮，此外，還是內城少數有瓦斯和地板暖氣的房屋。

其實早在去年6月，該四合院就已出現出售資訊，當時報價同樣是1億8千萬，中國專業房產人士分析，北京二環內能夠交易的四合院是相當稀有的物件，目前單價都落在10-20萬/平米左右，而該物件落在28萬/平米。

即便北京二環內的核心高端項目一直都有買家出手，但如此高昂的總價，想要完成出售也需要更長的周期，且根據四合院成交情況來看，成交價格一般比掛牌價格低10%至20%。

多爾袞是清朝的重要大臣，對清朝初期的統一和穩定有重要貢獻，不過死後卻被皇帝掘墓鞭屍，下場悽慘，生前在北京擁有兩處行宮，一處在東城區南池子大街，被稱為「東行宮」是多爾袞平時居住和辦公的地方，多爾袞死後，其子孫繼承東行宮,並將其分割成數個四合院，其中之一就是現在出售的這套四合院。

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