在大陸網紅圈發展的韓國女模潘南奎，擁有令人稱羨的8頭身比例，更有一張花費10億韓圜（約新台幣2323萬元）整成激似混血女神Angelababy（楊穎）的臉蛋，讓她獲「抖音第一美女」封號，但3年前自曝與老闆起衝突，臉遭打歪，一度惹爭議。而潘南奎在差點毀容後，仍繼續待在大陸工作，直到近期在社群透露要回韓國，才讓網友注意到她越來越活出自己的美，沒那麼塑膠了。

潘南奎3年前自曝她的臉蛋值10億韓圜（約新台幣2323萬元），也被外界視為承認精緻臉蛋是靠後天加工的；雖然潘南奎長期在大陸工作，活躍於抖音平台，但她在Instagram也有超過76萬粉絲，不時更新個人動態，近日發布一段換裝影片，意外透露自己要回韓國，讓不少韓國粉絲很開心。

有網友注意到潘南奎挺過遭老闆賞巴掌的爭議後，她的10億臉蛋並沒受到太嚴重的傷，也越來越不像Angelababy，反倒是有個人風格，加上她嚴格控管的曼妙身材，纖細四肢加上超細螞蟻腰，每每更新美照都會吸引粉絲熱烈討論和讚美，也讓不少人期待她未來會有更能打開知名度的作品。

原來在2020年時潘南奎曾於微博PO文曬傷勢照，自曝與老闆發生衝突，對方當眾打她巴掌，有職員擋著也沒用；網友更發現照片中的潘南奎嘴巴還被打歪，忍不住驚呼，「老闆太狠，一手就打10億臉蛋」。不過，沒多久潘南奎就刪除文章，有人猜測她的微博帳號被公司控制，因此文章才會消失。