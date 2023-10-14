情侶間的地雷，有時候令人摸不著頭緒。一名女大生好不容易下決心，買了人生第1件比基尼，為了紀念便拍照，上傳社群平台和大家分享，沒想到男友知道後大發脾氣，覺得被其他人看光，還提分手，讓她無法理解。

原PO在學生論壇《Zuvio 校園》提到，她身材有料，可是不敢穿泳裝，怕被一直盯著看，因為感覺很不自在，直到今年終於突破，加上連假要去墾丁玩水，決定買下人生第1件比基尼，也得到男友的同意。換好裝後，她便在更衣室拍照，並上傳IG限時動態，「因為我覺得都穿了…而且是歷史偉大到一刻呢！」

男友感覺自己不受尊重，認為其他人會對照片有邪念。（示意圖／Shutterstock）

怎料，男友發現原PO的限動後，當場暴怒認為不尊重他，還放話說要分手，原因是其他男生看到比基尼後會幻想，男友無法接受，但她反倒覺得對方小題大作，並不是什麼大事，卻這麼大的反應，事後也不斷道歉，可是男友還是不諒解，「妳被看光了，也不值得了」，讓她傻眼至極，最後2人也因此分開。

貼文曝光後，網友一面倒回應：「分了也好啦，之後肯定還會有很多問題」、「什麼清朝男友，快把他埋回去」、「哪來的怪人，恭喜分手，去海邊還不是也給人看到」、「支持妳」、「妳值得更好的」。

原文。（圖／翻攝自Zuvio 校園）

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