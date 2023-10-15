環境部與歐洲經貿辦事處等14國歐盟會員國駐臺代表處，第5度合作淨灘，以實際行動為海洋盡一份心力，14日於新北市新金山海水浴場一起進行，共計150人參與，清理約345公斤一般垃圾，87公斤資源回收物，環境部表示，本次淨灘撿垃圾不僅是讓海洋垃圾減少，更是對於環境教育的實踐。

歐洲經貿辦事處長高哲夫說，環境保護是全球議題，任何一個國家或地區都無法單獨達成。歐盟需要合作夥伴和朋友，感謝台灣在這方面所做的努力。來自捷克的Martina表示，很喜歡山林，常常都往山裡跑，有時覺得山上有垃圾覺得有必要改善，此次能帶小朋友一起來淨灘，就是期望小孩從小就養成保育海洋的觀念。

環境部從2018年起與歐洲經貿辦事處每年定期舉辦淨灘，並且鼓勵同仁邀家人及親朋好友一起參與，以具體行動維護海岸環境。環境部氣候署表示，行政院核定「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，從源頭減量到建立海岸清潔維護機制，定期清、立即清、緊急清，讓每寸海岸都乾淨，每寸海岸都有人管。淨灘活動則是環境教育的一環，以實際行動體驗廢棄物源頭減量與海洋環境保護的重要性。