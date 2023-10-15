「后里文化觀光產業宣傳活動-藝起玩Party Day草地音樂會」，今（14）日在后里運動公園盛大演出，卡司陣容相當完整，后里區公所安排知名星光歌手盧學叡擔任開場嘉賓，同時為音樂會揭開序幕！

草地音樂會不僅有傑出表演團體精彩的演出，周邊也有在地產業市集，邀請多家后里家喻互曉品牌，如松鶴農產品酒莊、醬油海手工釀造醬油、木匠兄妹、約克＆厚禮、張連昌薩克斯風、后里馬場、辣味豆哥等，共襄盛舉推廣后里在地的優質產品，與民眾一同在秋高氣爽的十月天，坐在星空下來場幽雅的音樂的饗宴。

本次音樂會帶來三個多小時不間斷的精彩節目，由在舞蹈比賽中屢獲佳績的瑩欣舞蹈團帶來暖場表演；而音樂會少不了后里聞名全台且在全球產業占有一席之地的薩克斯風產業！

從小扎根音樂素養文化的育英國小薩克斯風隊，以及適逢成團十年的后里愛樂薩克斯風重奏團，吹奏支支樂耳耳熟能詳的曲目；此外，更邀請魔神喬治、小冰特技秀帶來氣球魔術、椅子特技秀、立方體等特技表演，將現場氣氛炒到最高點；最後由新世代民歌手雪芳擔任壓軸登場，陪伴大家回味那些年一起聽過的民歌，為草地音樂會劃下完美的句點。

后里區長賴同一表示，這次為推廣后里文化觀光產業活動，自八月份起與欣傳媒股份有限公司所屬雄獅旅行社合作，陸續推出相關一系列產業行銷宣傳，透過行銷宣傳與短影音徵件活動，帶領遊客看見后里珍貴的傳統文化藝術，一同深度走訪葡萄酒廠、月眉觀光糖廠、中社花市、張連昌薩克斯風博物館等，以及其他特色景點與美食，認識最在地的后里特色！

此外，草地音樂會現場也頒發今年「Fun肆玩后里」短影音徵件活動得獎獎項，分別有高中組、大學組、人氣獎三個組別九個獎項，透過影音創作分享旅途中后里好吃、好玩、好逛的景點。

賴同一熱情邀請旅人們：「下回來到台中，記得安排一站來到后里，體驗后里獨有的文化，欣賞一年四季不同的風景，最後再帶上特色伴手禮還有滿滿的回憶回家！」