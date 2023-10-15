國民女神林志玲是不少人心中的夢中情人，自從她2019年閃婚嫁給日團放浪兄弟成員Akira後就讓不少台灣男粉絲心碎，然而也是有人對林志玲類型的千金心如止水，名律師蘇家宏近日就在節目上透露，曾拒絕一位地產大亨求和他林志玲型的女兒相親，但考量到「未來岳父」的如意算盤，蘇家宏只能婉拒。

已婚的蘇家宏律師最近在《新聞挖挖哇》分享婚前曾有段奇異的「相親經驗」，回憶當時有位地產大亨是他的當事人，見蘇家宏是律師、身高又有180公分，便提議幫他和自己女兒做媒，據知該位大亨光在仁愛路就有100間房子，大家都覺得如果娶到他女兒可以少奮鬥好幾十年，沒想到這機會竟落在蘇家宏身上。

女兒神似林志玲！地產大亨找女婿被打槍

蘇家宏說，當時那位大亨藉口稱要看房子，找蘇家宏陪同，接著問他有沒有意思認識他女兒，而他女兒外貌出眾有仙氣，是林志玲那型的女孩，蘇家宏聽聞後秒婉拒，並稱自己已經有女友，旁人問他為何不要？他回應覺得大亨夫妻很在意錢，認為今天若當上對方女婿可能就沒那麼好，「因為他可能覺得我當他女婿，可以幫他免費打官司」。

蘇家宏說，自己想得很遠，覺得如果自己真的和大亨女兒結婚，「準丈母娘」可能也會狂玩金錢遊戲，找他幫忙處理財務問題，而他先前因為工作就有幫對方處理的經驗，若真的結了這個婚，處理這些事情就會成為「日常」，令他只能敬謝不敏。