TPASS行政院通勤月票－基北北桃1200都會通定期票自7月1日起上路後廣受好評，往返基隆與雙北間近3萬市民朋友因而受惠。除了服務往返基隆與雙北間的市民朋友外，考量基隆市境內也有通勤需求，但1200元定期票對這些族群而言太過昂貴，所以基隆市政府推出288定期票，可以滿足不同客群的需求。

基隆市288公共運輸定期票自10月16日起正式上路，售價288元，於30天內可於基隆境內6處臺鐵車站進出、以及搭乘基隆市公車處57條正式公車路線，預計至少有6,000位市民因而受惠。市民朋友可於臺鐵車站（基隆、三坑、八堵、七堵、百福）、全家便利商店FamiPort機台（僅悠遊卡），以及市府臨時據點購買288定期票；另提醒一張卡片僅能設定一種定期票，若卡片已設定基北北桃1200都會通定期票，則無法購買基隆市288定期票，須持其他卡片或新卡購買。

基隆288，通勤省很大。(圖/基隆市政府提供)

考量二信循環站為本市公車轉運主要場站，基隆市政府自即日起至11月10日止設置臨時據點，民眾可於二信循環站後方的東岸廣場1樓大廳購買TPASS基隆版紀念卡片及288定期票（營業時間：週一至週五7時至20時、週六及週日12時至20時，若有調整將另行公告之）。

此外，即日起可購買TPASS基隆版紀念卡片，包含國光客運基隆站（悠遊卡）、蝦皮購物（一卡通）、7-11（愛金卡），以及市府臨時據點（三種卡片均可）等通路。民眾完成資料登錄並辦理記名服務後，將可領取交通部公路局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，歡迎於指定通路購買TPASS基隆版紀念卡片。

「基隆市288公共運輸定期票」在基隆市內30天內可無限搭公車、臺鐵。(圖/基隆市政府提供)

基隆市政府規劃在更多地方以kiosk等方式佈設據點，方便民眾就近購買288定期票。有關基隆市公共運輸定期票相關規定，詳見基隆市政府交通處官網之「基隆市公共運輸定期票使用須知」及「基隆市公共運輸定期票常見問答」。(基隆市政府廣告)