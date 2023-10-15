網紅當道的世代，讓台灣YouTuber近年如雨後春筍般冒出，頻道主題也越來越多樣化，有網友就指出看影片時，會被YouTuber的美貌所吸引，藉此詢問其他人心目中最美的YouTuber是誰?如今結果出爐，被點名最多次而勝出的是大 胃王千千。

有網友在Dcard以「心目中最美的Youtuber前三名」為題發文，指出平時閒暇之餘就是看YouTube影片，有時看到YouTuber都忍不住讚嘆真的很美，接著點名心目中最美的三位Youtuber，第一名是美妝Youtuber Mindy，主要是不管怎麼看都覺得對方很美，第二名則是Kelly，在於鮮少看到有人無論留長髮或短髮，都如此美艷動人，第三名則是飽妮，她強調除了長的美，也喜歡對方自帶的慵懶感。

對此，網友紛紛點名心目中最美的Youtuber：「我也愛k粒，還有JCNANA(蒨蒨）」、「我心中No.1是斐莉」、「這必須要有A冷的吧」、「聽jcnana和Kelly講英文是很療癒的一件事～那麼美，語言又那麼好」、「我每次看到查理都很驚艷，好喜歡他的長相，太美了」、「個人投壹加壹的illy一票、「jc nana、查理、斐莉、金魚腦，這四位是每次看都覺得好美而且很自然」。

雖然眾人各有所好，不過被點名頻率最高的莫過於千千，網友紛紛留言：「千千，沒看她的影片，但因為她的美貌特地追蹤了IG」、「很美的Youtuber很多，但如果可以擁有其中一位的長相，我選千千」、「我心中第一名是千千，真的好漂亮，皮膚白，身高又高」、「絕對是千千！千千真的漂亮死，第一個想到的就是千千」。