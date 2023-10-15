台灣柔道國手連珍羚緊盯著眼前曾打敗自己5次的日本對手玉置桃，從對方焦躁的神情、粗喘的呼吸，她看出對方有點急了，因為兩人始終都沒得分，已進入最終定勝負的延長賽，對方又被自己剛剛刻意改變的攻擊節奏弄得有點慌。

玉置桃沒抓緊連珍羚的衣襟就想使出單臂過肩摔──機會來了！連珍羚感受到對方體力不足，短短一秒內順勢將對方拽倒在地，使出她從沒在比賽決勝時用過的反摔技獲勝，在9月底杭州亞運會場上，終於奪下生涯首面亞運柔道金牌。

她下場時，忍不住兩度蹲下、掩住臉，流下激動與喜悅的淚水。因為，35歲的她，已經練柔道長達26年，這次不僅打敗過去從未戰勝的對手，更是全球同量級選手中，年紀第2大，卻能掙脫年齡限制，創下生涯顛峰。

但，若不是她改掉自己的性格──看不見別人，只聽自己的聲音，改為「看見其他人」，她可能也無法攀上人生高峰。

「不看別人」的個性，過去曾一度讓連珍羚成功創造台灣柔壇歷史。

她是「沒有關掉的引擎」

赴日每天花3倍時間苦練

她出生於新北中和，爸爸是警察，她9歲時加入柔道社，3位弟妹也陸續向她看齊、學起柔道。似乎是遺傳良好的體能基因，4位小孩都當上國手，但最後卻只有身為長女的她，持續堅持在選手這條路上。

好勝心強，是身旁的人最常替她安上的形容詞。

她的現任教練、早在她高中當上國手時就帶過她的蔡宜芳形容，她就像「沒有關掉的引擎，全速一直衝」。她中學時的柔道教練、蘇澳高級海事水產職業學校體育老師黃瑞澤記憶猶新，她國中時輸給好朋友，即便已站上頒獎台，不甘心的眼淚還是一直流。

好強的衝勁，讓她在一次赴日比賽時，被柔道強校山梨學院大學的教練相中，主動邀她赴日念書訓練。在台灣無敵手的她，在日本常被笑沒肌肉、天天被壓制，她每天因此自主苦練5、6小時，遠超原本兩小時的練習時間規定，甚至因為練得太勤，被教練選為隊長，希望能藉此感染日本學弟妹。

對當時的她來說，被選為領導者，竟一絲喜悅都沒有，因為要發號施令、觀察同學練習的任務，讓她被迫將目光分散到其他同學身上，而非聚焦於自己的表現。「對我來說，你不想練那是你的問題，」她直言當時的心境，「腦裡會一直卡著等下要幹嘛，沒辦法專注在我自己的練習上。」

只對自己100％當責，確實幫助她在國際上嶄露頭角，也讓台灣柔道開始被關注。大學畢業後，連珍羚被歷史悠久的日本小松柔道隊聘為正式員工，陸續在柔道大獎賽、大滿貫賽奪牌，更在2016年里約奧運躋身第五名，全都是當時台灣柔道選手在國際的最佳成績。

「太專注自己」東奧失利

學會透視對手情緒成突破點

但，對柔道全心全意，又背負替台灣爭光的重擔，卻逐漸累積成巨大的壓力，讓她陷入只允許自己想柔道的封閉世界。「有長達半年時間，我只能跟她講柔道，」她的經紀人鄭瀅瀅回憶2021年東京奧運前那段她直呼「可怕」的時光，「其他事她只會回兩、三個字，像有一層東西隔著。」

但，巨大的得失心卻讓她表現失利。在東京奧運第一場、16強比賽中，她爆冷遭到淘汰，她在場邊不敢置信的痛哭，也陷入低谷，33歲的她，過去從不理會旁人勸她退休的建議，此時卻一度考慮不再當選手。

不過，谷有多低，反彈時視野就有多開闊。不喜歡輕言放棄的她，沒過太久就釋懷並決定，「我要繼續摔。」但這次她也意識到，自己不能繼續悶著頭猛練，維持同一套打法，而要開始看見其他人，並向外尋求資源。

她決定改變，因為她看見兩個大齡選手面臨的問題，無法透過專注在自己身上解決。第一，選手在賽場上的時間越長，對手越能夠透過情蒐影片，徹頭徹尾的研究她，專攻弱項。

第二，身體老去，她從高對抗、容易受傷的柔道中恢復的速度變慢，無法再靠自己勤練的蠻招取勝。例如她從前能讓對手動彈不得的拿手絕活三角勒，現在卻會反過來咬自己一口，讓自己太累，拖累下一場比賽的表現。

其實，一心求勝的人，過去當然也會研究對手，但看到的不同。

以往，她看到的多是對手的得意技，並想著該如何壓制回去，但現在，她看見的，不再是對手的厲害絕招而已，而是對手全面的情緒狀態、整體習慣，幫她在賽場上更冷靜。

例如，這次她打敗宿敵玉置桃，就是成功引發並利用對手的慌張感，突破過去多次被對方強烈壓迫感逼退的困境。她的策略是，延長賽前，她和玉置桃都被判了兩次犯規，只要再一次犯規就會輸掉，但她突然改變攻擊時的抓襟節奏，嚇了玉置桃一跳。

「以前的我總是急著攻，她就在那等我沒力，後面換她攻，我就承受不住，」她說，但這次「在比賽加速時我突然改變搶手（抓襟）方式，她措手不及。」

「她更關注她的對手，花更多時間去了解對手的習慣，」黃瑞澤表示，「以前她不是不在意對手，但更像是做學術研究，而不是關注到人的變化。」

不再只看見自己，而是能夠細膩體察到別人的狀態，也延伸到她的生活中。

她會開始跟黃瑞澤分享一些過去她不曾觀察到的小細節。「她跟我說：『老師，我看到我弟的腳趾、手指真的跟我很像，媽媽快60歲了還可以移摩托車，體能很好。』」

從黃瑞澤眼中看來，這種新能耐不僅幫助她更冷靜面對比賽，也代表精神層面的昇華：「我告訴她：『連珍羚，妳可能快要適合當教練了，可以看到其他人了。』」

她第二個看見的別人，則是那些可能因為受她激勵而投入柔道的人。對於非柔道以外的事務包容度更高，反而讓她更容易記住打柔道的初衷。

在東京奧運後陷入生涯中最大的低潮，她發現，最大障礙正是她生活中只想要有柔道，卻反而失去享受柔道的感覺。

東奧前，她對於拍攝廣告、參加活動等外務感到厭煩，覺得占用自己練習的時間；但東奧後，她想開了：如果我現在有名氣，能讓更多人認識柔道，有何不可？

把每場失敗看成升級契機

「我現在比較享受過程」

現在，她更願意撥出時間，參與讓民眾更認識柔道的講座甚至代言。採訪當天，她的一位好友特別跑來旁聽，興匆匆跟我們分享，她的姪子去年因為聽了連珍羚的演講，直接跑去學柔道。以前對這種話題無感的她，這次卻說「我覺得很感動」。

實際上，東奧之後、亞運之前的賽事，連珍羚並不是場場表現都好。第一場就輸了，後來才陸續拿到第5、第3名。但，現在的她就算沒拿獎牌，也不會滿心不甘，而是把每一場比賽，都當成將自己狀態調整得越來越好的契機，「我現在比較享受過程，」她說。

我們聊到，她有沒有精神指標？意外的，不是柔道明星，而是NBA籃球球星柯瑞（Stephen Curry）。連珍羚指著手機殼上的「Curry」貼紙：「不是因為他很強，而是他以NBA中非常不好的身材，利用其他優勢開啟三分球世界。」

對連珍羚來說，她也像偶像一樣不停突破困局，以前靠專注自身的意志力打進日本柔道圈，現在又靠開展自己的視野，寫下屬於自己的生涯新頁。

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