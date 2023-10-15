信義房屋桃園中正店長康恩碩，是信義房屋最快選上店主管紀錄保持人，帶領團隊不到兩年，第一年面對幾乎全是新人的分店，就帶出區業績達成率第一名的佳績；今年更進一步拿下有房仲業奧斯卡之稱的金仲獎，也是本次信義房屋得獎的27人中最年輕的得獎者，不只為自己寫下新的里程碑，也以此鼓勵夥伴持續往不同面相挑戰。

康恩碩回憶，當時離開家裡公司一心想挑戰業務職，最終選擇房地產業，主要是與過去家中經營物業保全，對社區經營管理與法規較熟悉；而進入信義房屋一開始則是考量現實面，因為全直營的信義房屋提供了新人5萬保障底薪加上5萬轉職金，能讓當時已經有小孩的自己無後顧之憂。

走上管理職，康恩碩給自己設立的功課是「同仁的成長」，希望在與自己的互動下每個同仁都能達到自己想要的目標。沒想到第一次接任分店，要帶領的一群年輕、職場經驗相對不多的新人部隊。不同於其他資深店長，康恩碩選擇以朋友的方式和這些夥伴相處，除了逐一面談，也透過持續互動相處探詢出同仁真正追求的方向；此外康恩碩更細心觀察每個同仁的特質、因材施教。

發現同仁有意挑戰管理職，便在同仁碰到狀況時機會教育、透過事件分享從店務角度、店主管方向如何來看待；面對團隊中我行我素、令許多學長頭疼的夥伴，康恩碩反而看見同仁在工作上的企圖心與積極度，將他定位為分店努力的標竿，讓同仁找到自信、往前衝；新手店長上任的第一年，兼任第二家分店的同時，也帶著資淺同仁將分店衝上業績達成率暨總成交件數全區第一、總業績全區第二。

康恩碩表示，接任店長至今最感動的莫過於夥伴表示「在店長身上學到如何抬頭挺胸做一個房仲」。他提到，大眾對於房仲難免有較負面的刻板印象，但在房地產領域，房仲應該要是擁有比大眾還高的專業度，探索客戶真實的需求，根據自己的專業提供顧問服務的專家，並維護交易安全，應該以此心態面對工作、以自己為榮。

康恩碩也勉勵初入行的或是有意加入房仲行列的新人，業務是可以在最短的時間內展現出成果的工作，在信義房屋不僅有完善的教育訓練，新人時期還提供的5萬保障底薪讓沒有經驗的業務沒有後顧之憂；若有意朝管理職發展，信義房屋也提供培訓與晉升的機會，肯努力就有機會快速升遷，康恩碩以自己為例表示「我想入行一年多就能當上主管，放眼全台灣上市櫃公司，只有信義房屋敢給這個舞台！」