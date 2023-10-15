桃園市政府為協助65歲以上長者改善居家生活，今(112)年6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，讓長者從老屋換居至社會住宅。該專案推出後，便吸引許多市民朋友們的關注，諮詢熱度居高不下，目前專案持續推動中，且有專人提供服務。

高齡友善換居的目的，不僅是希望讓長者生活更便利，子女也更安心，社宅內外空間環境設計，均依據國內通用設計進行施工，社宅內輪椅可以360度安全迴轉，進出大樓都有無障礙坡道，室內浴室採用拉門設計等，讓長者在居住不僅方便，也更安全。為便民服務，簡化換居申請程序，專案委由專業的社會住宅包租代管業者收件，經審核通過後，即可安排後續實地參訪桃園市社會住宅，並可以優先選擇現有空屋承租，或者由業者協助換居至包租代管房屋。

桃園「高齡友善換居」資格規定申請人必須滿65歲，且在桃園市僅持有1戶自有住宅，申請人及家庭成員需於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅，平均每人每月收入應不超過本市最低生活費標準之三點五倍(今年為5萬5,920元)；不動產總價值則應低於本市中低收入戶家庭財產之財產一定金額(排除於桃園市持有之1戶自有住宅價值，今年為新臺幣580萬元整)。

專人協助核對文件、送件(圖/桃園市政府都市發展局提供)

換居第一案在開辦當月，立刻成功媒合，並於112年8月1日起租入住，桃園市政府住宅發展處表示，換居首案長者68歲的楊伯伯，因家人擔心他獨居生活不便，年紀漸長如有臨時狀況發生，自己也不方便處理，故主動洽詢桃園社會住宅包租代管業者，「顧家管理顧問股份有限公司」尋求協助。中間透過顧家專案人員多次聯繫楊伯伯及其家人說明專案內容後，楊伯伯體會到兒女們的孝心，並放心交由顧家安排專案人員收件及後續參訪社會住宅看屋，過程不僅省去長者為申請換居而奔波勞碌，同時也打消外界對社會住宅等於養老院的疑慮，最終選定租金和生活機能都相當符合自身需求的中路四號社會住宅三房型，比現有老公寓更大更舒適，目前仍有多案媒合中，桃市府歡迎有需要民眾多多洽詢。 (桃園市政府都市發展局廣告)