長達6年的時間，許皓鋐為了到棋院練棋，天天搭高鐵往返新竹與台北。堅持訓練、面對挫折不放棄的心理素質，讓這位單純好勝的圍棋男孩，在今年杭州亞運會上一舉奪金，驚豔世界。

許皓鋐左顧右盼、步履遲疑地踏上了頒獎台，9月28日這天，對他而言有點不真實。

作為台灣圍棋國手，他在今年杭州亞運會上以黑馬之姿，拿下男子個人賽冠軍，更為台灣贏得了史上第一面亞運圍棋金牌。他的臉孔青澀內斂，但下起棋，神情瞬間變得冷靜沉著，而這張臉在這一晚，一下子登上各大媒體版面。

頒獎台上，站在他兩側的分別是韓國圍棋第一人申真諝、中國棋王柯潔，這天早上四強賽、下午決賽中，他先後打敗了這兩位對手。相較於身旁叱吒國際棋壇多年的高手，站在中間的許皓鋐顯得侷促不安，眼神飄忽不定，握著花束的手指，不自在地扭動著。

很難想像，同一雙手在幾個小時前還以直挺凌厲的姿態落下棋子，從不到20％的勝率中贏下決賽。對許皓鋐而言，胸前這面金牌，以及隨之而來的廣大關注，確實遠在他的意料之外。

志在4強 卻攻克世界前3摘金

「這次沒有把目標設到那裡（冠軍），原本能進四強就是達成目標了。」賽後回到台灣，接受《今周刊》訪問時，許皓鋐安靜地說：「這次下到決賽，反而沒有緊張的感覺，就是專注在棋局。」一個多小時的訪問，他回答字斟句酌，如同下棋時在長考之後的落子，簡短且務求效率。

儘管近年許皓鋐在台灣國內賽事頻繁奪冠，更在去年創下紀錄、贏得職業棋賽9大賽事中的8大冠，但他先前在國際賽事上較無亮眼表現，在職業棋手排名網站Go Ratings截至今年初的排名，也僅位居第30名。這次杭州亞運，他竟能在8強、4強賽與決賽中，先後力克排名世界前3的高手。

接連得勝，固然有運氣成分，但他面對強敵、在棋局居於劣勢時冷靜沉著的心理素質，更令人驚豔。

與柯潔的決賽對弈中，原本立於不敗之地的許皓鋐，一度耽誤於攻殺，被柯潔逆轉情勢、局面岌岌可危。「通常那個階段已經下到快輸了、我們應該會很懊惱，但在那盤棋的當下我滿平靜的，就是持續在等他的失誤。」許皓鋐說。最終收官階段，他果然緊抓到柯潔幾手重大失誤，再度逆轉得勝。

這不是許皓鋐與柯潔第一次在比賽中交手。3年前的國際棋賽春蘭杯中，許皓鋐也曾與柯潔對弈，但當時不敵對手、止步8強。許皓鋐從這兩次比賽談自己3年來的成長：「我跟他的實力差距，一定有比當時更接近。在心態上，我也適應得比較好，在比賽當下沒有想太多拿金牌或銀牌的問題。」穩健的心理狀態，補足了棋力上的落差，也讓許皓鋐這次成為亞運賽事中的最大黑馬。