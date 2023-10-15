三上悠亞曾是日本一線AV女優，8月15日正式引退後，AV天后位置重新洗牌。日本大型書店Bookmate近日公開9月人氣最高的100位AV女優，被三上悠亞點名為接班人的河北彩花排第六，冠軍則由剛出道的20歲新人村上悠華拿下。

村上悠華擁有清純又可愛的臉蛋，身高163cm，上圍是E罩杯，是S1旗下的女優，出道短短1個月就拿下人氣女優冠軍，未來的發展不容小覷。

村上悠華上月剛出道。（圖／X@村上悠華）

第二至第五名分別是森澤佳奈（森沢かな）、八掛海（八掛うみ）、白石桃（白石もも）、石川澪，其中白石桃跟村上悠華一樣，都是上月剛加入的新人，她本身是理科大學生，因家庭管教嚴格而想拍謎片，吸引觀眾注意，首支作品銷售不錯。

白石桃第４名。（圖／X@白石桃）

第六名則是被視為「三上悠亞接班人」的河北彩花，外型甜美、有觀眾緣，2021年回歸時只拍4部片就成為日本最受歡迎女優冠軍，8月她受邀來台參加TRE台北國際成人展，親民的個性超圈粉，讓大批民眾好想朝聖，昨（14日）河北彩花以特別頒獎嘉賓身分出席走鐘獎，再度掀起轟動。

第七至第十名則分別是末廣純、涼森玲夢（涼森れむ）、鈴村愛里（鈴村あいり）與楠愛里紗（楠エリサ），其中涼森玲夢有雙謎人的雙眼，得到「空靈電眼美少女」封號，楠愛里紗則是先從寫真偶像出道，因發展平平而轉行拍片，反而闖出名聲。

涼森玲夢第八名。（圖／X@涼森玲夢）