2024總統大選逐漸逼近，「藍白合」能否整合成功成各界討論話題，而國民黨主席朱立倫日前突然爆出，前高雄市長韓國瑜曾「主動」提出想擔任國民黨副主席，扮演整合橋梁，此言論引發熱議。對此，媒體人謝寒冰13日在中天電視《大新聞大爆卦》中分析，「我認為朱立倫這一個是『故意』在回戰鬥藍那個事情」。

謝寒冰認為，朱立倫的舉動是故意在回戰鬥藍那個事情，因為該場活動國民黨總統參選人侯友宜、韓國瑜都有參加，可能認為韓國瑜那段話(國民黨太軟弱)，有點針對他的味道，但身為一個黨主席何時適宜說什麼話，心裡應該很清楚，無論韓有無說過這句話、是否真想求官、或只是玩笑，都不應該這時候在外界講；但他也認為韓不是真在乎這件事，不然當初出來選黨主席就好了。

不過，謝寒冰分析，朱立倫這時候講這個話，對整個藍白合也好、對黨內的和諧團結也好，到底有沒有幫助？還好韓很大器，最新發文就看得出不計較這件事，還是繼續要推動藍白合，那朱立倫也應該要表態。