一名女網友在網上分享自己的家庭故事，透露媽媽罹癌過世後，爸爸的朋友就到家裡和父女倆同住，「叔叔」多年來照顧他們的生活起居，就像是她的家人一樣，直到近期她才發現「原來他們是一對」！相當開心爸爸有個伴，想要大方的祝福兩人。

「發現爸爸多年的秘密，想大方的祝福他們」一名網友在「匿名公社」發文表示，媽媽在她10歲時癌症過世，爸爸喪偶多年，直至她16歲那年，家裡來了一位叔叔和父女倆一起生活，多年來叔叔照顧他們起居，原PO有心事也會跟叔叔說，「他像我的軍師給了我很多建言跟鼓勵」。

原PO表示，大學畢業後她出了社會、交了男友搬離家中，因男友劈腿她傷心返家，爸爸和叔叔一起安慰她，每天下班陪她追劇，叔叔就像是她的家人，「像有兩個爸爸一樣」。

直到有天出房間上廁所，原PO意外瞄到叔叔依偎在爸爸懷中，她瞬間明白原來他們是一對，趕緊悄悄關上門。原PO認為，兩人可能是擔心她的觀感，所以遲遲不吐實，但她真的一點都不介意，甚至還很開心，原來爸爸一直有個伴，「該怎麼告訴他們，其實我很祝福他們」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛獻上祝福並留言表示，「好好的祝福他們」、「跟他們說你很愛他們，你很幸福」、「什麼都不用說，給他們一個大大的擁抱」、「有時候，不用特別的說什麼，在某些特別的場合，不經意間的說：我好幸福，有兩個這麼愛我的爸爸，我也希望你們可以一起幸福下去。基本上他們就知道了」。