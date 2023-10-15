民眾黨總統參選人柯文哲的胞妹柯美蘭近期宣布，將以無黨籍身分挑戰新竹市區域立委，也讓該席立委的競爭陷入多方角逐的情況。對此，一份最新網路投票發起調查，想看柯美蘭是否會一石激起千層浪，改變新竹市的政治格局。

YouTube頻道《桃園孫先生》13日發起網路投票，截至14日下午3點，已有超過萬人參與。針對「柯文哲妹妹柯美蘭宣布以無黨籍參選新竹市立委，請問您認為以下何人誰比較會當選新竹市立委？」進行提問。

從結果可以看到，有65%的網友支持「國民黨現任新竹市立委鄭正鈐」、支持「民進黨提名的法律學者林志潔」的人則為4%、「柯文哲妹妹柯美蘭」甫一參選，也拿到27%的支持度、剩下2%為其他意見。

對於上述投票，網友紛紛留言表示「鄭正鈐實在勤奮有戰力當然非他莫屬」、「鄭正鈐是位不錯立委~祝福他高票當選」、「美蘭加油」、「柯美蘭人品好」、「選賢與能最重要，不要選黨」。