2024除總統大選外，區域立委選戰也備受關注，國民黨台北市第七選區（信義南松山）立委參選人、台北市議員徐巧芯自初選開始就在網路打出高聲量，不斷揭弊也引發外界兩極評價，其對手為民進黨台北市議員許淑華。中天電視「鯊鯊主播」李珮瑄13日釋出《高級酸新聞台》節目街訪結果，徐巧芯僅以8票之差險勝許淑華，許多民眾都提及徐如正義使者的揭弊表現，但在地方服務的評價，則是許略勝一籌。

《高級酸新聞台》節目日前到台北市第七選區進行街頭民調，該選區在現任國民黨立委費鴻泰初選敗給徐巧芯後，呈現藍綠對決、且雙方都是現任市議員的競爭態勢，此次街頭民調40張選票中，徐拿下23票、許淑華拿下15票，還有關鍵2票沒有決定。

支持許淑華的民眾說，「常在地方看到她」、「很努力，會在菜市場做選民服務」、「反應快、做事積極、親和力很夠」、「很漂亮啊，幫市場做很多事情」、「有辦很多小朋友的活動」、「比較資深」。

支持徐巧芯的民眾則指出，「當然是因為她監督政府，很有正義感」、「揭弊都有憑有據」、「服務好，人很親切，又肯實幹，在市場也常碰到她」、「都很漂亮啊，但是她比較兇、敢講」、「比較順眼」、「她是正義的使者」、「電視常看到」。

另外，有投給許淑華的民眾給徐巧芯建議，「凶巴巴，監督不一定要兇」、「比較少在地方看到徐巧芯」、「不太認識」、「只會打嘴砲」；有部分投給徐的民眾則認為許「太假了」、「吃萊豬、A錢、巴西蛋，都騙人政府」。

而沒有決定的民眾則說，「還在觀望」、「投誰都沒有改善，監督、執政都沒有做好」，還有民眾直接喊出，「我永遠都是支持費鴻泰」，所以還沒辦法表態。

不過街訪也有小插曲，有許多民眾似乎對徐巧芯和許淑華並不熟，把主持街訪的李珮瑄誤認為是許淑華。

針對街訪民眾對徐巧芯、許淑華的評價，李珮瑄總結，他們普遍認為徐的監督力道很大，但有利有弊，也有人認為「太嗆辣」造成不好觀感；許淑華則是當議員很久了，大家印象很深刻，但資深未必是加分，有人認為要給更年輕的人選，因此挑戰度更高。