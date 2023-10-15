以色列軍隊模擬D9R推土機在戰場上的運用。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日發動突襲，讓正在歡慶「住棚節」（Sukkot）的以色列人措手不及，1300多人慘遭殺害。以色列隨即還以顏色，朝加薩走廊瘋狂空襲，13日開始更展開地面進攻，其中一大利器，就是不怕火箭地雷，幫步兵開路的D9R裝甲推土機。

英國《每日郵報》報導，以色列國防軍進入加薩後，除了打巷戰之外，還要面臨哈瑪斯龐大的地下隧道網、地雷陷阱和狙擊手等一系列挑戰。在這種城市環境中，被暱稱為「小熊」（Doobi）或「泰迪熊」的D9R裝甲推土機將成為致勝關鍵。

D9R由美國推土機製造商開拓重工（Caterpillar）生產，以色列加以改造，配備15公噸重的裝甲和強化刀片，2人座的駕駛艙裝有防彈玻璃，不僅能防機槍，還可以用來引爆地雷，拆除路徑上的障礙物。

以色列在2015年用D9R推土機推倒哈瑪斯成員的住家。

除了作為拆彈部隊，D9R本身也可以配備機槍、榴彈發射器或煙霧發射器，提供了額外的作戰能力。它採用的是Cat 3408C引擎，輸出405匹馬力，拉力超過70公噸，不僅有助於穿越障礙，還可以挖掘壕溝、搭建橋樑或支援防禦工事工程。

以色列在2008年的「鑄鉛行動」中，使用109輛D9R推土機來拆除建築物（如掩體和地道）。2015年，以色列針對D9R進行了「格柵裝甲」升級，以對抗哈瑪斯的火箭彈（RPG）。2018年，以軍開始部署D9R「熊貓」（Panda），這是推土機的遙控版本，可用於更危險的戰爭環境。

事實上，論軍事實力，哈瑪斯遠遠落後。以色列有將近17萬現役軍人，並動員了36萬後備役，而哈瑪斯只有1.5萬至2萬戰士，武器方面的差距更是懸殊。但加薩走廊是哈瑪斯的地盤，加上上百名人質在手，可能被拿來當作人肉盾牌，恐怕到時比的不只軍力，還要看看誰更心狠手辣。