這次杭州亞運會女子卡巴迪代表隊勇奪銀牌、男子卡巴迪隊首次參賽就獲得銅牌，桃園市卡巴迪主委蔡宏志昨日設宴款待桃園市男女選手，並且頒發10萬元獎勵金，鼓勵選手能再接再厲的於台台南全運會上奪取佳績。

桃園市體育總會卡巴迪委員會，自從106年由桃園高中曾孝生老師，引薦卡巴迪運動項目至桃園高中首度推廣發展，由委員會蔡宏志主委與陳鴻傑總幹事聘請當時國家隊選手，王子仁與黃日宏教練開始訓練桃園市首任全運會代表選手，並在106年全運會卡巴迪女子組取得第三名佳績，後續再108年更上一層樓帶回銀牌。

在選手方面不負曾孝生老師與委員會各長官的用心，在卡巴迪專長訓練上，下盡苦心！女子選手黃毅紜首度在2018年亞運會獲選且代表中華隊勇奪銅牌，成為桃園市卡巴迪歷史重要的一面獎牌，最重要的是在今年2023第19屆杭州亞洲運動會，桃園市卡巴迪選手更上一層樓，在本次賽會獲得男子組銅牌與女子組銀牌的佳績，雙雙打破歷史！

桃園市體育總會卡巴迪委員會蔡主委在台觀看每場賽事直播，第一時間獲得好消息也特此感動，待選手回國後，宴請選手與教練慰問慶功，頒發委員會獎勵金。蔡宏志表示，桃園市卡巴迪發展短短6年就有如此好成績，感謝桃園市政府與體育局、體育總會各長官協助支持，選手們才能有今天的好表現。

蔡宏志說，期盼桃園市能關注卡巴迪運動項目，卡巴迪項目不僅在國際賽事突破佳績，更在國內各基層賽事屢獲佳績。而在賽會過後，許多優秀選手退役後是否能銜接回歸縣市專項運動發展，更是未來桃園市卡巴迪運動的重要發展重點，並且希望桃園市政府能重視卡巴迪運動，在基層學校普遍發展，並首度能成為台灣納入三級銜接專任教練縣市，使桃園市成為卡巴迪重點發展項目。