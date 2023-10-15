為鼓勵學童運動健身，111教育發展協進會「乒乓傳愛」活動13日下午於台東縣立寶桑國民中學舉行捐贈典禮，由協進會理事長吳清山代表，致贈台東縣10所偏鄉國中小、每校2萬元的桌球器材設備，並邀請台東縣政府教育處副處長黃玉燕見證。

黃玉燕副處長表示，臺東縣是體育大縣，培育無數運動健將，運動不僅可以鍛鍊體魄，更重要的是可以培養團隊協作、堅持不懈的精神，這些價值觀將伴隨著學生們成長，成為他們未來人生道路上的寶貴財富。感謝111教育發展協進會的支持與捐贈，將激勵學生們在運動領域取得更多的成就，同時也促進了整個社會對偏鄉教育的關注。

出身於雲林海邊窮困家庭的吳清山理事長，認為自己受惠於教育才有翻轉改變的機會，故擔任教育部國教署署長期間，積極推動關懷偏鄉學校及弱勢學子，成立111教育發展協進會也是延續他在臺北市教育局局長任內推動的「教育111」政策，即「一校一特色、一生一專長、一個都不少」，協助學校發展特色、鼓勵孩子培養學科以外的專長，尤其是運動或藝文專長，更持續關心弱勢孩子，期望把每位孩子都帶上來。

吳清山表示，協進會三度致贈資源到臺東，此次將嶄新的比賽等級桌球設備致贈給10所學校，就是鼓勵孩子多運動，增強體適能以促進身心健康，並在良好體能的基礎下，好好學習與精進，踏上築夢的道路。

長期支持協進會不遺餘力的全國高中高職家長會長協會榮譽理事長郭治平，也是臺東女兒，為感念故鄉的栽培，樂意與吳清山前署長，一起為臺東的孩子貢獻心力。

活動最後由黃玉燕副處長、吳清山理事長、王李中癸前桌球國手與寶桑國中師生以球會友，舉行精彩的友誼賽，期能以健康快樂的心情，在學習旅程中勇往直前。