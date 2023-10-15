高雄市長陳其邁上任後推動亞灣計畫，為擴大南部數位科技產業群聚及進駐需求，中央啟動高雄軟體園區第二園區開發計畫--（簡稱高軟二期），象徵園區將朝智慧科技發展的「智科路」，由高市府工務局代辦施工，於4月竣工完成，14日正式啟用。

同步宣告二期的智慧科技大樓統包工程開工，包括行政院院長陳建仁、經濟部次長林全能、高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆及許智傑等各界貴賓均蒞臨見證。

行政院院長陳建仁表示，因應AI時代，人工智慧與半導體是台灣產業未來發展的關鍵，國科會將推動晶創計畫，強化IC設計與人工智慧等相關技術。亞灣計畫及高軟二期興建，代表著台灣在半導體等產業發展很好外，更重要的是，象徵進入智慧科技及AI的時代。科技就是生活，而藝術也是生活，期待繼續推動科技、藝術與文化結合，帶來更多新的產業進駐，這也是亞洲新灣區軟體園區的優勢。

中央啟動高軟二期，象徵園區發展的「智科路」14日正式啟用，二期智慧科技大樓統包工程同步開工。（圖片來源：高雄市政府提供）

市長陳其邁表示，特別感謝行政院的支持，推動亞灣2.0-智慧科技創新園區計畫，計畫規模從5年107億到現在7年170億，沒有中央的支持，亞灣區沒辦法靠地方的力量快速推動，市府將持續與中油合作開發更多辦公空間、推動產業發展，也感謝委員們在國會為高雄爭取預算與建設。高雄正在產業轉型關鍵，未來亞灣目標打造「企業旗艦中心聚落」，形塑兼具休閒觀光和金融經濟的開放水岸廊帶，高雄將有最優質的產業生態環境，市府將與企業共同合作打拼，持續推動高雄產業發展。

經濟部次長林全能指出，感謝行政院亞灣計畫的支持，讓高軟二期順利推動。亞灣計畫的核心工作，包含擴大新創能力及協助新創公司與企業合作，並成立人才培育基地，接軌國際，亞灣將成為智慧科技推動的先驅者，將有最優質產業環境。

立法委員賴瑞隆表示，感謝中央政府支持高雄包含大林蒲、國道7號等大型建設，及亞灣區高軟二期也將興建，再搭配周邊的台電特貿三開發，高雄將有嶄新風貌。許智傑立委則表示，感謝行政院及市府團隊，讓高雄有台積電、亞灣智慧科技創新園區、三井outlet等加入，高雄變得更好。

經發局長廖泰翔指出，自110年總統蔡英文宣布投入亞灣計畫以來，已吸引超過130家的智慧科技產業創新服務廠商群聚，今年更是擴大計畫規模。亞灣2.0計畫盤點現有27.8公頃水岸基地，將與中央合作打造企業旗艦中心聚落，並邀請國際大廠進駐設置總部或研發基地，預估創造4,000個就業機會。