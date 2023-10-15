一名大陸網紅「青芒葉」，日前在影音平台分享自己在澳洲做妓女的經歷，發布10天已有143萬點閱率，但不知是不是口誤，故事的年份有些錯亂，引來網友正反兩極評論。

「青芒葉」以「我在澳洲當妓女，曾一次接待過6個黑人，最怕的卻是這種人」為題，在YouTube上傳影片，內容提到自己來自一個浙江的普通家庭，2019年考工進了一家事業單位，如果人生以此發展，「雖談不上富貴，起碼不至於淪為小姐」。

2012年她受到閨密的引誘染上毒癮，之後沉迷地下賭場，半年就負債累累，被高利貸找上門追債，「本金15萬元，哥哥為我償還了40多萬賭債，但在利滾利的情況下，債務還有35萬。」

「青芒葉」分享自己在澳洲當小姐經歷。（圖／取自青芒葉YouTube）

而這些高利貸還跑到她單位去要債，導致她名聲受損，自己請辭後到廣州工作，後來在新公司受到主管重用，最後成了他的情人，也因而認識到澳洲的美好，一心想移民澳洲，後來主管介紹她到澳洲工作，剛開始在餐廳工作，存不到什麼錢，後來家中出現變故，借錢都不夠，哥哥因此入獄，也改變她的金錢觀。

之後經友人介紹下海成性工作者，「青芒葉」分享曾一次招待6位黑人，雖然過程中多次失禁，但隔天就恢復生龍活虎的狀態。而她最怕的是遇到「變態」客人，曾接待過一個玩窒息遊戲的變態，「掐住我的脖子差點沒把我掐死」，因此她中途跑出來向老闆提出不接待了，最後遭解雇。

「青芒葉」表示：「2018年由於母親病重我回到了大陸，與老公相思相守每一個日子，每個人都有自己的故事，無論能否理解，請尊重別人的經歷，更不要用自己的認知或倫理綁架別人。」

而她大方分享自身經歷，引來不少網友留言鼓勵，但也有人質疑她一開始稱2019年大學畢業，之後到澳洲當妓女，但最後2018年卻又已回到大陸生活，時間線錯亂，且她述說時情緒非常平淡，不像是個人經歷，讓人懷疑是為了流量編的故事。