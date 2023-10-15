避難包應定期更新以免過期，且放在容易取得處。（施岳呈攝）

去年二月爆發俄烏戰爭，接著今年十月又發生以巴戰爭，國際戰事頻繁，不少民眾擔心，若台灣也遇到戰爭或是災難時，求生必備物資該如何準備？專家建議，避難包應至少準備能存活3天的裝備，包括水、生理食鹽水、餅乾、維他命、哨子、保暖衣物等，同時避難地點以家中、地下室為主，避免前往學校大禮堂、重要行政機關以及首都等地點，以躲避攻擊。

首先，戰爭或是災害發生了，要待在哪裡？台灣紅十字會救災隊第二大隊大隊長張德忠表示，因為戰爭會有許多爆炸，引起的傷害和地震非常類似，因此避難地點首選為地下室、地鐵站等地下空間，並避免大禮堂、教室等，這類支撐建物較少、卻有很多玻璃的地方。

張德忠表示，通常攻擊地點會以軍營、重要行政機關、首要都市、主要發電設施等為主，住家附近若非上述地點，民眾其實可以躲在家中，不過應比照地震原則，二樓以上民眾就不必再疏散，避免逃難時樓梯或大樓倒塌反而發生跌落或壓傷意外，在家中就找有最多柱子的地方躲避。

至於避難包怎麼準備，成大醫院國際醫療中心主任簡立建表示，應找大小適合的背包，準備能存活3天的裝備，包括水、保存期限長的糧食，及簡易餐具，尤其是不用煮的罐頭、餅乾、肉乾、能量棒及維他命等食物。

工具部分，包括手電筒或輕巧頭燈或蠟燭、備用電池、打火機、防水火柴、紙筆、繩子、多功能瑞士刀組等，還有哨子，事先掛在脖子上，若需要求救時，能靠著吹哨提高獲救的機會。

此外，避難時，最重要的還有保暖，張德忠表示，由於禦寒衣物通常很笨重，因此可以準備市面上販售的鋁箔紙材質的保暖墊，體積小又可禦寒。並準備一雙帶著乳膠背膠材質的手套，萬一受困需要赤手空拳挖掘時避免受傷。另外是保護頭部的頭盔，騎乘腳踏車用的即可，可以綁在避難包上，他強調，「不吃不喝還可以活，第一要務是避免受傷」。

最後，簡立建表示，避難包應每3個月檢查更新一次，尤其是食物、水、醫藥品，都要定期更新以免過期，且放在容易取得處，如車上、工作處等，每位家人都應準備一包。