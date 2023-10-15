我國1年約有678萬人次因眼科疾病就診，約占全國就醫人口3成。視力受損與失明的衝擊，不只會影響健康與生活品質，對於社會、家庭也會構成經濟負擔。光是2021年，健保用於眼科治療的開銷就上看181億元，而造成國人失明的主因之一就是黃斑部病變，每10名失明老人，就有1人是黃斑部病變引起，但卻有過半患者不認為這是一種嚴重疾病，專家提醒民眾千萬別把黃斑部病變當成正常老化。

根據統計，有視力障礙的老年人中，每4人就有1人是黃斑部病變引起，此外，每10位長輩中約有1人的失明源於黃斑部病變。林口長庚醫院眼科部長黃奕修強調，千萬別把黃斑部病變當成正常的老化結果，若未治療，視力可能會隨著病程發展受損或喪失。

黃奕修說，黃斑部病變可依致病原因分為許多種，常見的類型為溼性年齡相關性黃斑部退化病變，患者因脈絡膜中的血管異常增生、結構不緊密，導致水分、血液容易從細胞間的縫隙漏出，造成水腫、出血。

隨著病程發展，患者的視力將變得模糊、扭曲、出現黑點、顏色黯淡。黃奕修提醒民眾，千萬別以為視線變差一點點沒關係，若視野受到限制，不僅駕駛交通工具時容易有危險，可能連走樓梯都會踩空，閱讀、工作等也會受到衝擊，影響生活品質與安全。

根據藥廠一項為期約8個月、針對56至88歲患者的研究，我國有56％患者不認為黃斑部病變是一種嚴重的疾病，儘管超過4個月沒有回診追蹤、治療，仍有71％患者對自身的病況保持著正面態度，並不擔心視力受損，甚至認為病況會自然好轉。

黃奕修表示，由此研究可見，患者明顯輕視疾病的威脅，對於中斷治療的影響也過度樂觀。但事實上，中斷治療可能導致療程功虧一簣，有一定的視力受損風險。由於眼內注射需要一定時間才能見效，在對治療有高度期待之下，患者容易主觀判定治療無效而放棄治療，提醒家屬應提供足夠的支持，提升患者的治療積極度。