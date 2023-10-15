在1.5萬名追蹤者的粉絲專頁上，也是心臟內科醫師的劉中平自詡為「一個決定認真寫文章教育病人的小醫師」。他在大學時期擔任服務性社團的社長，走遍全台山地鄉做衛教，種下基層醫療的種子，在醫院服務十數年後自行開業，並且致力於寫部落格，希望用最平易近人的方式，翻轉民眾的錯誤觀念，讓社會影響力遍及更多角落。

劉中平從小就喜歡生命科學、生物科目，大學順利考進醫學系，當時有一部美國影集《急診室的春天》（ER），激發很多醫學生投入急診或心臟急重症科，他也是其中之一。

他說，當時正逢心導管、葉克膜、CPR等技術突飛猛進的時代，心臟科是最尖端、也最困難的一科，「心電圖課上整個學期，一半都聽不懂！」於是他把教科書反覆念了3遍以上，成功把最棘手的科目變成專長項目。

在台北執業一段時間後，劉中平有感於老師曾說「醫師就是要去最需要的地方」，決定搬到心臟科資源相對少的高雄，先在地區醫院服務，5年前決定自行開業。他分享，在診所不時會遇到不識字的病人，他們依賴的消息媒介只有電話和電視，因此當受邀上健康節目時，他欣然答應，希望能傳達正確的衛教知識。

劉中平也努力經營粉絲專頁、寫部落格，分享各式各樣的病人故事。他透露，自己的偶像是醫師作家侯文詠，希望像他一樣寫文章影響社會，讓自己喜歡的東西得到表述；不僅是回顧和病患交流的過程，也能分析釐清這些治療經驗，並提升自身醫療專業能力。他說，當醫師是很有福氣的事情，可以陪伴病人走過治療，收穫最大的是自己。

「包括岳父在內的兩個爸爸都是心臟病人，都是我親自做心導管手術。」劉中平在台大醫院訓練最後一年時，遇上爸爸心臟病發作，當時和老師一起完成心導管手術，至今近20年都沒有復發；多年後，岳父的心導管手術也由他親手完成。他感性地說，能夠幫兩位爸爸治療，是老天給的最大禮物！