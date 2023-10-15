根據美國疼痛醫學會制定的治療準則，術後止痛共有8大項，醫師會根據不同手術，選擇單一或併用多項來幫助病人止痛。三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任呂忠和表示，病人住院期間，都能透過專業醫療技術與藥物有效控制疼痛，但出院返家後才是挑戰的開始，如何對抗疼痛是一大難題。

一項超過500人的研究顯示，有高達6成的受試者，在手術第4天仍感受到難以忍受的中度以上疼痛，甚至有20％到50％的乳癌病人，術後會感受到長達數月的疼痛。但現今病人多在術後2到3天便辦理出院，不少病人的疼痛還未獲得有效控制，就需要攜帶醫師開立的止痛藥返家。

目前病人攜帶返家的止痛藥，僅可控制輕中度疼痛，確實讓不少傷口癒合較慢、疼痛程度較高的病人傷透腦筋，有人前往急診求助，有人則強忍劇痛，生活品質卻也因此受到影響。呂忠和提醒，急性疼痛若未有效控制，會提高轉為慢性疼痛的發生，甚至惡化至極難處理的神經性疼痛。

三軍總醫院近期引進止痛新藥，是全球第一款使用納布啡成分口服止痛藥，提供患者出院後不同選擇。呂忠和說明，相較於過去大家熟悉的嗎啡藥物，納布啡具低成癮、低呼吸抑制等特點，較沒有抑制腸胃道蠕動而便祕、尿液滯留、噁心嘔吐等副作用，提升居家使用安全。

呂忠和指出，手術病人住院時，若會睡覺時痛醒、頻繁要求止痛針、未活動時疼痛指數也有4到5分，便建議選擇納布啡藥物返家備用，協助病人早日重拾活動、恢復日常生活。