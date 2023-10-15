以色列軍方今天表示，本週在加薩走廊的行動尋獲一些被哈瑪斯武裝分子綁架的人質遺體。官員則稱，發動全面性地面入侵前，將給平民更多時間撤離加薩走廊北部地區。

法新社報導，以色列軍方發言人勒納（Peter Lerner）在記者會上表示，「我們在加薩走廊周邊找到一些遭綁架以色列人的遺體。」

根據以色列當局，哈瑪斯（Hamas）武裝分子7日對以國發動攻擊以來，造成至少1300人死亡，另有至少120人被綁架。

此後以色列軍方在加薩走廊發動「局部」攻勢與空襲，哈瑪斯政府稱空襲已造成至少2215人喪生。

勒納說，以軍在這些「對加薩走廊的小規模、近距離攻擊」中發現人質的遺體。

他指出，以色列軍方已對加薩走廊的數千個哈瑪斯目標進行空襲，包括「無人機設施、海軍設施、指揮和控制設施，以及火箭設施等關鍵目標」。

「我方評估顯示，哈瑪斯目前陷入了混亂狀態，他們不清楚地面上的情況如何，因為他們已逃入地道。」

政府官員表示，在發動全面性地面攻擊之前，將給予平民更多時間撤離加薩走廊北部地區。

勒納並未說明平民撤離的最後期限，僅稱「我們已再次延長期限，因為我們知道有大批的人需要離開。我們正繼續呼籲加薩走廊北部地區的人們向南方撤離，以遠離危險」。

以國外交部發言人海亞特（Lior Haiat）強調，以色列並未要求巴勒斯坦人離開加薩走廊，只要求他們從北部撤離，「我們給了平民時間撤離，也會繼續給予更多時間，讓他們離開哈瑪斯恐怖行動基礎設施所在地點」。（譯者：施施）1121015