吃胡蘿蔔有益眼睛健康，但很多孩子一見餐桌上有胡蘿蔔就皺眉，不少人長大之後甚至年紀一把了依然排斥這種蔬菜，難以下嚥。新加坡研究顯示，遠比胡蘿蔔廣受大眾喜愛的葡萄是很好的護眼食物，連續4個月每天吃2到3把葡萄，就能讓眼睛保健的關鍵指標獲得明顯改善，養成這個習慣有助於延長視力的壽命。

胡蘿蔔以富含有助視力保健的β-胡蘿蔔素出名，然而很多人不愛吃胡蘿蔔。綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》13日報導，新加坡國立大學（National University of Singapore）團隊研究發現，葡萄也具備出色的護眼效果，對於討厭胡蘿蔔的人而言可謂「美味解方」。

箇中原因在於，許多眼睛退化問題來自氧化壓力（oxidative stress），葡萄正好富含抗氧化劑。葡萄也可迅速降低膽固醇，許多研究顯示，葡萄是超級水果之一。

新加坡研究發現，攝取葡萄可獲極佳的護眼效果。

新加坡大學研究團隊對34名成年人進行雙盲隨機研究，實驗組每天吃1杯半的葡萄，對照組則服用安慰劑。16個星期之後，實驗組參與者的黃斑部色素密度（MPOD）、血漿抗氧化能力（plasma antioxidant capacity）、酚類成分總含量（total phenolic content），均較對照組明顯增加。而且，對照組參與者皮膚測得的眼部醣化終產物（AGE）大增，這是有害物質。黃斑色素可保護眼睛免受藍光損害。

研究論文指出，眼部疾病的關鍵風險因子包括氧化壓力與高濃度的AGE。AGE可能損傷視網膜血管成分，削弱細胞功能，並引起氧化壓力。

新加坡國立大學研究成果顯示，每天吃1杯半的葡萄，可讓眼睛保健的關鍵指數明顯改善。（示意圖／Shutterstock）

葡萄是抗氧化劑與其他種類的多酚（polyphenol）天然來源之一，兩者能減輕氧化壓力、抑制AGE形成，對於視網膜可能有益，例如MPOD數值進步就是表現之一。

研究論文指出，這項研究首度表明攝取葡萄有益人類眼睛健康，尤其目前年長人口持續增加，這項成果更令人雀躍；葡萄是容易取得的水果，每天攝取正常份量、大約1.5杯即可獲益，「固定食用葡萄，能改善老年人的眼睛健康，特別是增加體內MPOD濃度，透過血漿總和抗氧化能力（plasma total antioxidant capacity）、酚類含量增加與AGE調降就能說明這一點」。

上述研究成果已發表於英國《食品與功能》（Food & Function）期刊。