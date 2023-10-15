以色列總理尼坦雅胡周六(14日)視察位於加薩邊境的以色列兵營時表示「下一階段即將到來」，暗示「大規模陸戰」已箭在弦上。中共中央政治局委員、外交部長王毅10月14日與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）通電話稱，以色列的行為已超越「自衛範圍」，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對迦薩民眾的「集體懲罰」。以色列軍方今天表示，發動全面性地面入侵前，將給平民更多時間撤離加薩走廊北部地區。

根據新華社，王毅表示，中方反對和譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際關係基本準則，各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上來，中方正和各方密集溝通，推動停火止戰，當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護加薩民眾基本需求。王毅指，中方認為，對巴勒斯坦的歷史不公已延續大半個世紀，不能再繼續下去了，所有愛好和平、主持公道的國家都應起而發聲，明確要求盡快執行「兩國方案」。

費瑟則稱，譴責一切襲擊平民的行為，反對以色列強行將加薩民眾遷移至地區以外，當前有必要將人道主義物資盡快送到加薩民眾手中。沙方認為，如果不執行聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法得到公正和持久解決。

以軍強攻加薩地帶在即，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯與美國總統拜登在以巴衝突升級後首次對話。他呼籲在加薩設立人道主義走廊，允許運送食水、電力、燃料及醫療用品入內。

加薩走廊的人道危機持續惡化。以色列對加薩走廊的全面封鎖，切斷了該地區的食物、水源、醫藥、電力、能源等基本物資的供應。根據聯合國人道主義事務協調廳(OCHA)的數據，截至10月14日，加薩走廊已有超過42萬人流離失所，其中約15萬人被迫在親戚或朋友家中避難，約27萬人被安置在臨時避難所中。加薩走廊的基礎設施也受到嚴重破壞，以色列空襲摧毀了加薩走廊的唯一發電廠，導致該地區停電。此外，以色列還摧毀了加薩走廊的多座水處理廠，導致該地區的供水受到影響。(OCHA)警告，加薩走廊正面臨一場「人道主義危機」，如果不採取行動，加薩走廊的居民將面臨糧食短缺、水源污染和疾病的威脅。