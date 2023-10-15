2024總統大選，藍白為爭取合作，14日下午舉行2對2幕僚會前會。一份最新網路民調14日起針對是否看好藍白合進行調查，截至15日上午，有60％的網友認為「破局機率比較大！不看好！」

YouTube頻道《比特王出任務》14日進行網路民調，題目為「『藍白合商議』今天登場！你看好嗎？」截至15日早上6點30分，已有3.4萬人參與投票，有60％的網友覺得「破局機率比較大！不看好！」40％的網友則認為「希望會有好消息！看好！」

參與投票的網友紛紛表示，「道理很簡單，柯目標『政黨輪替』，侯目標『我要當總統』，怎會合。」「這只是個過場，破局沒關係，各自努力就好。」「每個人都是認為自己會贏，都想做老大，跟民進黨還不是一樣，不可能合的。」「合很好，不合就棄保。」

也有網友認為，「拋開藍綠、放下對立、聯合政府、團結台灣，這一票請投給台灣的長治久安。」「希望藍白能順利整合 ! 真的別再讓民進黨繼續逍遙。」