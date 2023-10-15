近來迅速爆紅的旅宿品牌「遊獵」，創辦人陳舜智其實是靠營造起家，陳舜智接受CTWANT專訪首度談到成長和創業歷程，泥作工囡仔的他，被期許長大當不用勞力賺錢的「算命仙」，但他卻立志當老闆、蓋房子。23歲創業抓準921災後重建商機，3年後營業額便破億。外界讚他年輕有為、事業有成，但他直言，做事業其實有6、7成時間都在面對不順遂。

陳舜智因打造「遊獵」品牌，受到媒體關注，他對旅館空間、服務規劃要求細膩，但很難想像他的另一個身分竟是滿滿粗獷感的營造廠董事長，他的起家事業立穩營造年營業額超過40億元。

立穩營造成立於1998年底，在台中、桃園設有辦公室，工程承攬範圍從嘉義到新北的住宅、廠辦、醫院、飯店，近期承攬實績包括台灣半導體製造設備龍頭鴻勁精密台中廠辦，不過立穩仍以住宅大樓為承攬主力，目前住宅在建工程約有2000戶同時興建中。立穩年營業額約40億元，在建工程總案量約20案、接近百億。

「我父親以前是泥作工人，小時候我常到工地，幫忙撿磚頭，或許從小耳濡目然，所以萌生蓋房子的興趣。」陳舜智接受CTWANT採訪透露，營建業眉角多、技術含量高，又是勞力產業，父母認為他比較「古意」，做生意會被騙，不是當「生意仔」的料，曾希望他去學算命，老了也不用靠體力工作，但即便大學就讀電機電子群，仍阻止不了他對蓋房子的熱情。

陳舜智的父親早年做泥作工，陳舜智也從小耳濡目染對蓋房子產生了興趣。圖為陳舜智和姊姊及爸爸。（圖／黃耀徵攝）

「電子是越做越小，小到看不到，且生命週期很短；但建築不同，房子是越蓋大越大、人在裡面生活，30、50年甚至百年，都會一直存在。」陳舜智19歲就立志創業當老闆，大學就買《公司法》自學，畢業退伍的第一份工作，也是計畫性地進入營造廠學習，一步步為開公司做準備。

第一份工作才做2個月，他就初嘗當「股東」的滋味。陳舜智笑說，當年他才21歲，剛進入中部一家小營造廠當菜鳥，便碰到公司對員工釋股，他自告奮勇「我要入股！」老闆還質疑，「你才剛進公司，不了解公司營運，而且公司目前還賠錢」，以此勸退，但陳舜智也表明，不是為了賺錢，「因為我要創業，我想貼近投資者的心情！」

立穩營造員工約130位，目前在建工程已近百億元，相當具有規模。圖為立穩家庭日。（圖／報系資料、陳舜智提供）

年僅20出頭的年紀，陳舜智人小鬼大，老闆竟真的答應，當天晚上陳舜智便回家當「靠爸族」，要了50萬元當小股東。他的創業夢未因此滿足，公司發包不出去的工程，他以個人名義低價承攬小試身手，「我的個性很野，白天跑工地，晚上下班幫公司小姐畫圖，增加實務經驗，還同步在東海大學上會計，很忙。」入股金額也從50萬元一路加碼到150萬元。

到了23歲，他向家裡借了300萬元成立立穩營造，隔年就碰上921大地震，南投一帶房屋倒塌嚴重，機會留給準備好的人，他抓準重建商機，第一年就讓他賺進1000萬元，當時台中一間房子也才250萬元。

他回憶，當時大家都急於重建，但已經不相信傳統土水師的工法，但也不知道該相信誰，很多台中的營造廠也跟著到南投搶案子，市場是群魔亂舞。

「我從教職員切入，拿著書籍教老師鋼筋力學，用學理爭取老師們將自宅的重建工作交給我。」老師們一個介紹一個，陳舜智的創業起步相當順遂，24歲後他就開始併購整合同業，2年後立穩營收破億，到第5、6年已做到4、5億元的營業額。

不過就在2016年房市低迷之際，陳舜智踢了個大鐵板，位於南投草屯「柯芬園8」建案因建商倒閉，陳舜智被倒帳5000多萬元。當時受害的已購客求助無門，附近十多戶住家也因基地開挖，面臨崩塌危險，他便與已購戶達成協議，接下已停擺的建案，助人也自救，才化險為夷。

但他回憶起那段日子，卻是驚心動魄，因為同一時間手上另一案子發生30戶鄰損的問題，「當時同時交疊上來，是一個很大壓力，所有計畫都亂掉，公司過不過得了這關不知道。」陳舜智很清楚當下只有2種選擇，若放棄，他的創業夢就此止步；若要繼續走下去，需要克服資金問題及挽回工班、銀行的信任，且需要2、3年時間，被倒帳的資金才能重新回到手中。

但這是他創業以來碰過的最大危機嗎？他毫不猶豫回答「不是！」「最大危機應該是2、3年前物價不斷暴漲，成本要漲多少不知道、要漲多久也不知道，可以說做越多賠越多，半年、一年過去了，都還在賠。」陳舜智估計，損失金額足以再蓋2個「遊獵行腳」，慶幸的是，該賠的案子都已經完成，現在公司穩定成長中，他也感嘆，「人家只會看到你順遂的時候，但做事業6、7成都是不順遂，這才是常態啊！」

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