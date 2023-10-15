李銘忠來台發展7年，在那之前，2014年已在馬來西亞拿下視帝，卻選擇到台灣從零開始，展開新的挑戰，如今叩關金鐘視帝，讓他演藝事業再創新高峰。提及融入台灣生活，李銘忠對台灣一特色很有感，治安好到讓他直呼「太稀奇」，他有次迷糊把手機擱在路邊，兩小時後回原地，手機竟依舊安好在那。

提及在台灣從零開始的挑戰，李銘忠說：「主要就是口條、口音，這對表演是最基本的，很幸運的是，我剛開始接的角色對白也不多，說話機會少，犯錯的機會也少，不太會被聽出來。」前兩年碰上疫情，他有整整一年待在台灣生活，很快能融入台灣生活，觀察了解台灣人的思想談吐。

李銘忠覺得台灣房價太高，若有閒錢就會考慮在台灣置產。（圖／凱渥提供）

「我覺得最稀奇是治安，台灣犯罪率很低，很安全」，李銘忠說，他在台灣曾大半夜騎腳踏車，也沒人打擾，完全不用擔心人身的安全，「我也掉過錢包、手機、耳機，通通都有找回來」，有次，他坐在路邊滑手機，滑完，手機擱在一旁，離開現場後頗久，才發現手機不見，「隔兩小時我回去找，手機竟然還在那裡！台灣治安真的太棒！」

李銘忠入行近20年，一路上有過起伏，也數度掙扎還要不要繼續演戲，如今，腦海不再出現「放棄」這兩字了，「現在很開心，生活都很如意！」工作穩定了，那婚姻大事何時會有好消息？他笑說：「還不是時候告訴大家，但是都有進展的，都沒有原地踏步。」

他跟女友Jess交往十年，兩人都有共識也期待未來，「我超愛小孩的，在社交媒體看到可愛的小孩我們都會互傳，說你看好可愛、你看我們孩子如果這樣怎麼辦，我們兩個都很期待，希望上天會盡快達成我們的願望。」

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

與圈外女友Jess交往十年，他很感謝女友對他的支持與陪伴，也透露很想趕快生娃。（圖／翻攝李銘忠臉書）

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