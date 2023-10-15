以巴衝突持續擴大，以色列軍方準備發動地面戰，將給加薩平民更多時間撤離北部地區。前立委郭正亮認為，美國的聲望恐怕會毀在以色列手裡，因為美國現在被極右的以色列拉著走，而大家也好奇，美國什麼時候要喊煞車。

郭正亮14日在中天《麥玉潔辣晚報》節目表示，拜登政府猶太人高官比例最高，比如美國國務卿布林肯、參議院多數黨領袖舒默、財政部長葉倫、剛辭職的副國務卿雪蔓、國家情報總監艾薇兒、白宮幕僚長、國土安全部長等都是猶太人，「這是什麼樣的政府？」

郭正亮認為，美國以前被以色列拉著走，現在被極右的以色列拉著走，美國的聲望恐怕會毀在以色列手裡，現在大家觀察的是，美國什麼時候要喊煞車，因為拜登已經表態，希望以色列遵守國際法，布林肯到以色列時也說，希望以色列能夠節制，可是現在以巴衝突已經到了軍事階段，「如果真的動手，地面部隊出去了，美國如何阻止？問題就在這裡。」

郭正亮接著指出，將在外，君命有所不受，搞不好以色列總理納坦雅胡睜一眼閉一眼，讓軍隊完成他的行動目的後再去跟美國說，他被騙了，「可是那些軍事做得太過分，真的會激怒很多中東國家，中東國家會有一些招，在歐洲、美國的穆斯林就開始搞恐怖活動，事實上也已經發生了。」

郭正亮更點出，卡達也開始放話，天然氣全部不賣，看誰受得了，這是經濟上的影響，但大家更擔心的是有人會出兵，最可能的是土耳其以及伊朗的無人機，這就會出現另外一個戰場，如此一來，美國的中東布局就會整個崩潰。