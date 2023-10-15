日籍男星大久保勇太在台灣演藝圈發展6年，曾登《二分之一強》和《醫師好辣》等節目。未料今年8月31日他住家失火，警消破門後將他送醫急救，事隔一個多月仍昏迷不醒，勇太的父母急從日本來台照顧。近日，勇太媽起募資，露面時神情憔悴，心碎表示「現在只能做的就是每天在醫院祈禱，請大家溫暖地守護我們，謝謝大家。」

勇太媽在臉書透露「勇太目前都還是需要儀器輔助才能維持生命跡象，目前已經昏迷近一個多月，謝謝各路的勇太粉絲的探望與鼓勵，我相信勇太都有接收到這些資訊，現在有人幫助我處理這個募款的活動，真的很謝謝台灣人如此的幫忙，讓我能夠安心的照顧勇太，祈禱奇蹟發生。」

而勇太過往是《二分之一強》班底，小禎也在臉書轉發募資網頁並直呼「勇太加油！只要相信！」募資網頁也指出：「勇太其實是311海嘯的生存者、親眼目睹臺灣人給予日本的協助和幫忙重建他們的家園、在小時候就做了一個決定、他會來臺灣報恩也來學習臺灣人的愛和善良。」18歲時、在臺灣學習中文後考上國立師範大學、期間上節目分享311的過程和很愛臺灣的感恩心情、有公益活動都是二話不說答應、勇太想跟臺灣人分享抱持希望、抱持夢想、尤其是對小朋友們。