國民黨總統參選人侯友宜昨（14）日於新北舉行競總成立大會，前總統馬英九也到場力挺，而在活動即將結束時，馬疑似忘了手上還拿有麥克風，對侯說出一句「真心話」。

侯友宜昨於台上指出，2024總統大選是決定2300萬台灣人民命運、台灣前途的保衛戰，「我們已經站在台灣命運的紅綠燈前，一邊是戰爭、一邊是和平，就看大家的選擇，要讓民進黨看見人民的力量，民進黨做不好就下台，我會用生命來保護台灣，讓台灣再出發，就從新北吹起改變台灣的號角。」

馬英九則坦言，原先擔心侯友宜比較缺乏外交國防跟兩岸經驗，但看到侯訪美時完全變了一個人，給人非常成熟的感覺，「對他刮目相看，我認為他已經有充分資格可以做好一個總統」。

值得一提的是，活動快結束時，馬英九似乎是忘了手上還拿有麥克風，露出「姨母笑」拍著侯友宜的右手臂稱讚他，「喔～演講大有進步啊」，成為另類焦點。