國軍台中總醫院驚爆採購弊案！骨科林姓主任涉嫌向1家科技公司收賄，在林與妻子住處查扣現金2300多萬元，事後認定夫妻二人不明來源財產高達4531萬元，依違背職務收受賄賂與財產來源不明等罪，起訴林建中等三名上校、中校軍醫，另依洗錢或違背職務交付賄賂等罪名，起訴林妻與廠商等廿三人。

據了解，54歲林姓骨科主任在2019年至2020年間負責醫院儀器採購，在採購X光機類型器材時涉嫌向1家科技公司的68歲前董事長陳男、63歲前總經理甘男收賄。

台中地檢署檢察官馬鴻驊指揮廉政署中調組、保四總隊及檢察事務官等人，今年2月21日前往醫院、科技公司辦公室及住處等17處搜索，在林的住處查扣到疑似犯罪所得及不明來源現金2300多萬元，甚至有1部點鈔機；在甘的辦公室查扣現金100多萬元、核銷單據等證物，檢調帶回林、林妻及業者劉姓員工等22人調查。

檢調偵辦後查出，林姓上校主任夫妻不明財產達4531萬餘元。另外醫療部主任的賴姓上校，向業者收10％回扣，並收受賄款61萬賄款。

三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師郭姓中校，也以贊助研究經費為藉口，向業者索10％回扣，收受50萬元賄款，另有來源不明財產589萬餘元。依違背職務收受賄賂與財產來源不明等罪，起訴林建中等三名上校、中校軍醫，另依洗錢或違背職務交付賄賂等罪名，起訴林妻與廠商等廿三人。