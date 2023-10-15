國民黨總統參選人侯友宜(右六)，與桃園市長張善政(右五)、議長邱奕勝(左五)等人為路跑活動鳴笛起跑。(呂筱蟬攝)

2023年桃園市議會議長盃路跑活動今天清晨熱鬧起跑。(呂筱蟬攝)

「2023年桃園市議會議長盃路跑活動」今天清晨在中壢青埔運動公園棒球場鳴笛起跑，參與活動的國民黨總統參選人侯友宜，除希望新北、桃園2縣市可以舉辦一起舉辦跨境路跑活動，也說民眾給予他鼓勵要從桃園跑進總統府，他不僅要跑進總統府，還要帶動全台民眾都愛運動，讓大家身體都健康。

侯友宜說，看到桃園市議長邱奕勝和所有議員、張善政市長舉辦萬人路跑，天還沒亮，青埔就滿滿都是人，讓他嚇一跳，也覺得桃園人真愛健康、由議長邱奕勝所帶領的議會團隊非常不簡單。

侯友宜表示，鼓勵新北與桃園2市跨境舉辦路跑活動，譬如淡江大橋好的時候，可以跑到桃園機場也可以跑到青埔，未來新北美術館可以從鶯歌跑到大溪或是八德，2縣市可以一起辦，非常有意義。2市聯盟不僅是生活共同圈，也要共同愛健康；他還提到議長和所有民眾都給予鼓勵，希望他可以從桃園跑進總統府，他不僅要跑進總統府，也要從總統府帶動全台灣跑透透，讓台灣人都健康。

邱奕勝則說，已邁入第13屆的議長盃路跑，每年都受到民眾的熱烈參與，已在大家心中形成「萬人馬拉松」品牌形象，透過路跑活動，不但展現市民的健康活力，也讓參賽者在賽道沿途上，見證青埔地區現代化與國際化的建設成果。