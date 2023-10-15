YouTuber界年度盛事「走鐘獎」14日於高雄流行音樂中心舉行，活動聚集各路人氣YouTuber，而訂數高達82萬的「一隻阿圓」今年卻未在典禮中亮相，事後才得知她當天其實有到場，但卻是以「工作人員」的身分參與幕後工作，讓網友得知後直呼「工作人員這麼辣合理嗎」。

阿圓今年遺憾未入圍走鐘獎，但她卻以「工作人員」參與，14日她也在社群上曬出她身穿低胸黑色背心，頭戴棒球帽，在遠處與舞台合照，也貼出和Kiki、洋蔥、蛇丸等同業的，可見即使穿著一身黑依舊相當亮眼；貼文發出後，引網友紛紛留言「原來阿圓也有去」、「阿圓好帥」、「阿圓在幕後比一些在幕前的人更引人矚目吧」、「工作人員這麼辣合理嗎」。

事實上，阿圓2020年因當時到疫情嚴重二級警告區的南韓工作，本應返台後應落實自主健康管理14天，但她卻在未滿自主管理期時出席走鐘獎，且全程未配戴口罩，引起網友撻伐。

然而，當時她先是在網上發出道歉聲明，但部份網友卻不買單，隨後她再發出影片道歉，表示因為她個人的疏失和草率，才造成這一次那麼大的風波「這段時間造成很多人不安，造成很多網友的不開心，以及我身邊Youtuber朋友的困擾」並在鏡頭前淚崩。