Youtuber「黑男」過去拍攝街頭配對影片走紅，因此認識小12歲荷蘭混血女友Lucy(盧蓁)，交往5年的他們感情相當穩定，14日晚間黑男無預警宣布將結婚喜訊，並在IG透露正準備婚事，消息曝光後，獲得許多網友的祝福與支持。

黑男於社群平台臉書寫下，北漂努力工作多年終於存好結婚的聘金，「露西家人體諒我的條件，六禮十二禮都沒有要求，一切從簡。」爆出婚訊讓許多網友又驚又喜，紛紛留言祝福「先恭喜哥了」、「恭喜啊，和露西相遇的那集現在想起來真的過去好多年了，祝福你們」、「恭喜！期待喜宴」

黑男的YouTube頻道中《街頭邱比特》節目，常幫單身男女進行配對，在網路上享有高人氣。近期他則是找擁有傲人好身材的正妹，拍攝許多挑戰影片，而身為女友的Lucy在拍攝中也會在旁全程盯場，若女來賓需要調整衣服，都是由女友Lucy幫忙，或請來賓去廁所自行整理，除非女生掉到河裡那種危險的狀況外，黑男的身體和手是不會碰到女生的。

黑男曾坦言與Lucy交往一開始並不順遂，因為相差12歲的緣故，讓Lucy爸媽一開始極度反彈，甚至曾對黑男拍桌說：「不要動我女兒！我不允許你們在一起！」，不過也因為兩人年紀差距，讓黑男萌生更多呵護對方的念頭，：「我們有一點像爺孫戀，她小我12歲，我是爺爺她是孫女，你看孫女怎麼鬧，爺爺都會很疼愛她，她讓我有這種仙女的感覺，想要呵護她，會想定下來」如今終於確定要步入婚姻，讓許多祝福2人的粉絲相當開心。