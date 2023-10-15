響尾蛇重返暌違5年的季後賽，台美混血球星卡洛（Corbin Carroll）成為最大的驚奇，他是史上首位單季25-50（25轟54盜）的菜鳥，生涯初次打季後賽就有5場兩轟、攻擊指數1.389的恐怖演出。卡洛最初並不是「大物新秀」，他是2019年選秀第16順位，起點不算特別高。

球團副總裁索戴爾（Amiel Sawdaye）認為卡洛就算沒辦法站穩大聯盟，「但他肯定能夠發揮自己全部的潛力。」卡洛還在小聯盟時，索戴爾與與卡洛一家人聚會，給索戴爾留下非常良好的印象。卡洛一家人（美國爸爸、台灣媽媽、妹妹）都是全心全力支持他打棒球，媽媽還會餵球給他練打（媽媽是左投）。結果卡洛做到的遠超乎球團想像，他不但能配合球隊進行拿手的速度戰，必要時還能以全壘打解決問題。

卡洛出生於2000年，和他的偶像鈴木一朗同樣練就了左打功夫與快腿，他剛進入小聯盟的時候就獲得與一朗合影的機會。一朗與年輕的卡洛分享寶貴的打擊練習技巧。與卡洛同年出生的水手球星J-Rod也被視為一朗的門生，兩人如今都是厲害得不得了。

響尾蛇是今年國聯外卡第三席，季後賽新制的受惠者，他們爆冷以5連勝相繼扳倒了中區冠軍釀酒人、西區冠軍道奇。如今擋在響尾蛇面前的是另一支10月勁旅，去年打進世界大賽的費城人。