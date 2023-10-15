「藍白合」昨（14）日進行會前會，針對「如何產生最強候選人」的方式中，民眾黨主張以5家民調平均數的結果決定，國民黨則提出直接投票式初選，得票高者出任藍白合總統候選人。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳直言，最後「民主初選佔50%，民調佔50%，加總定勝負」或許是最後大家最不滿意，但能接受的折衷方案。

鈕則勳昨在臉書提到，藍白協商過程中，侯友宜陣營提出「民主初選」的對案，藉由簽「政治理念認同卡」搭配實名制，就可投票來選在野最強候選人，鈕認為雖有些技術性問題，甚至不易執行，但至少侯營提出了「決定人選」的對案，有反守為攻的施力點。

鈕則勳進一步分析道，柯文哲提民調、侯友宜提民主初選，當然是藉由自己較強的優勢面來立基，明顯的對提案方有利，雖然對手都會質疑，也會針對對方提議挑毛病，但沒有一種方式是完全沒有問題且大家都滿意的，藍白都有提案，至少有了個能討價還價的空間，達到共識未必沒有機會。

鈕則勳認為，若藍白協商談價值或者是其他的一些相關提案有較多共識，累積善意後，或許就更會珍惜談判的結果，對於決定誰出線的遊戲規則或機制的討論，從好的一方面來說，妥協或各退一步的機會可能就更大。鈕則勳斷言，最終「民主初選佔50%，民調佔50%，加總定勝負」或許是大家最不滿意，但能接受的折衷方案。