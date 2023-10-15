中央氣象署觀測，今晨最低溫在基隆七堵區19.3度，氣象專家吳德榮表示，今日到周二有一小股東北風南下、但水氣很少，東半部偶有雨，北台灣稍涼，周三至周五為「秋老虎」型態，天氣微熱、早晚涼，日夜溫差很大，直到周六東北季風南下，北部、東半部有雨，降溫轉涼。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日雖有一小股東北風南下、但水氣很少，北部、東北部及東部雲量稍多，東半部偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼，中南部則是多雲時晴、山區午後有局部短暫雨。今日北部氣溫19至27度、中部21至32度、南部22至33度、東部20至30度。

吳德榮表示，周一、周二（16、17日）中層雲從南海逐漸移入，中南部雲量漸增、近山區零星飄雨，北部多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。

吳德榮說，周三至周五（18至20日）中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為秋老虎型態，各地晴朗穩定，白天紫外線強，天氣微熱、早晚涼，日夜溫差很大，注意衣著調適。周六（21日）東北季風南下，北部、東半部轉有雨，「一場秋雨一場涼」，天氣再轉涼。