一名王姓男子去年8月，涉嫌將手機藏放在公司廁所內，偷拍一名正妹女主管如廁畫面，並將影片存放在自己手機，未料某日女友查看手機時，發現竟然出現眼熟的女性如廁畫面，氣得「大義滅親」，親自告知女主管遭偷拍，事後該名女主管報警提告，法院審理後，判王男拘役50日。

根據判決書，王男先於民國111年8月31日上午，將自己智慧型手機置放在公司二樓公共廁所蓮蓬頭附近之地毯內，僅露出鏡頭，偷拍公司女員工如廁之畫面。

王男的女友於當日中午如廁時，影像全遭到王男手機拍攝下來，而存放在該手機內。事後王男的女友在手機內發現男友竊錄影像，氣得告知正妹女主管，並將該影片截圖傳送給她，這時女主管才知道自己如廁私密影像遭下屬竊錄，立即報警處理。

法院審理後認定，王男竊錄如廁非公開活動及身體隱私部位，侵害他人隱私，考量王男犯後坦認之態度，未與女主管達成和解或獲取一定程度的諒解，新北地方法院依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判王男拘役50日，得易科罰金5萬元，本案仍可上訴。