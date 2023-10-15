1999年香港發生一起轟動全國的驚人命案。夜總會女公關樊敏儀因為債務糾紛，生前先慘遭3名兇嫌凌虐毆打、逼吞屎尿，死後更被殘忍分屍，頭顱更經煮熟後塞入Hello Kitty洋娃娃內，死狀相當淒慘。

1997年，樊敏儀年僅23歲，是一名夜總會女公關，當時為籌措祖母醫藥費，偷走客人陳文樂數千港元及其他財物，經發現後，陳文樂命小弟梁勝祖、梁偉倫追回債務。出身貧困家庭的樊敏儀根本無力償還，不僅懷孕期間被迫接客還債，更趁機不斷提高利息，樊敏儀忍無可忍，開始拒接電話，卻徹底惹惱陳文樂等人。

1999年3月，樊敏儀遭陳等3人強行擄走，並囚禁於尖沙咀某處破舊公寓。樊敏儀不僅遭扇巴掌，更被連續踢打50下，眾人見她逐漸放棄抵抗，反倒越起興致，竟以滾燙熱油強行往其口腔猛灌，並塗抹辣椒油刺激傷口，接著再將人綁在水管上頭，手持鋼管不停毆打。

陳文樂等人仍不善罷甘休，甚至強迫樊敏儀吞下屎尿，並以燒熔塑膠滴於大腿、私密處，還要她一邊承受酷刑，同時發出笑聲。

經歷數週折磨後，樊敏儀滿目瘡痍的身軀早已無法負荷，陷入昏迷。據悉，陳文樂等人為使昏迷中的樊敏儀恢復清醒，又餵下冰毒，後於毒品催化作用下，樊敏儀暫時忘卻傷口的疼痛，甚至還徒手撕扯身上的結疤。

1999年4月，樊敏儀於非人折磨中痛苦死去。陳文樂等人決定毀屍滅跡，他們先將死去的樊敏儀放到浴缸里放血後再進行肢解，並以滾燙熱水烹熟屍塊，丟棄於附近的垃圾站。不過陳等人發現最棘手的毀屍步驟當屬「頭顱」，儘管他們曾以煤油爐烹，但仍無法完全處理，竟乾脆將整顆頭顱塞入一個美人魚造型的Hello Kitty布偶頭中。

案發一個月後，梁偉倫的13歲女友阿芳因親眼目睹樊敏儀受虐過程，此後經常做噩夢，稱樊敏儀於夢中不斷向她索取頭顱，夜不能寐，於是決心向社工尋求協助，最終成功報警處理。

警方受理報案，陳文樂等三名兇手隨即被列入通緝，並很快被逮捕歸案。法官審理時，審酌阿芳口供，陳等三人囚禁、謀殺、毀屍等3項罪名，最終於2000年12月僅僅被判誤殺罪名成立，陳文樂、梁偉倫二人各判處無期徒刑，梁勝組則被判18年徒刑。