41歲曾莞婷出道多年，除了有精湛亮眼的演技，還有高顏值及惹火身材，被網友封為「本土劇女神」。但昨14日她突在社群PO出吊點滴的照片，且寫下「要學習聆聽身體的聲音，沒有健康也就失去了一切」，讓不少粉絲留言關心。

曾莞婷近年力求演藝事業的突破，開始朝綜藝、電影圈發展，昨14日突在臉書無預警曬出打點滴的照片，並寫下「這故事告訴我們人不能太逞強，要學習聆聽身體的聲音，沒有健康也就失去了一切，快快恢復禮拜一還要拍廣告，加油。」而根據《三立新聞網》報導，曾莞婷經紀人表示，她因發燒很多日，才趕快到醫院治療，不少粉絲擁入她貼文下留言「早日康複復」。

日前，曾莞婷才曬出上半身赤裸照，只見背部留下兩道刮痧留下的鮮紅痕跡，如她說的「身體出現警訊」，但赤裸的居家照微洩側胸曲線，粉絲除了心疼她身體外，仍吸引不少對其絕美身形留言「我自首..厲害的地方就是除了心疼妳的辛苦，我很難不注意到好身材」、「這這這…不行！看著美背會想摟腰啊」「先有了對刮痧痕背後對身體不適的心疼，後續才看到美美的體態線條」、「女神現在都走驚悚路線的但是一樣很美」。