歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾13日接受西班牙媒體訪問，批評以色列「全面圍困」加薩走廊違反國際法，他重申對哈瑪斯的譴責，但強調以色列的手段會造成暴力循環。

波瑞爾（Josep Borrell）12日至14日造訪中國3天，13日接受西班牙「國家報」（El País）駐北京特派員訪問，針對以巴衝突與加薩走廊（Gaza Strip）人道危機發表看法。

國家報首先問波瑞爾，對於以色列在發動地面戰前，告誡加薩北部100萬居民在24小時內撤離的「最後通牒」看法為何，波瑞爾說，警告平民撤離當然好，但若認為24小時內能移動100萬人是完全「不切實際的」。

他說，大多數加薩人民根本沒有能力移動，許多傷患還在醫院和避難所，也沒有交通工具可帶他們離開。

波瑞爾提到，以色列對巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯集團（Hamas）的反擊行動中，部分手段已明確違反國際法。他說：「這是我第3次這麼說了，也不只是我這麼說，聯合國秘書長也這麼說。」

國家報問：「應該遵守是一回事，實際是否遵守又是另一回事？」波瑞爾說：「因此我們才必須不斷地重申、施壓與堅持。」

他強調，以色列對加薩走廊「全面圍困」，切斷加薩人民用水、用電及所有民生基本物資供給，這違反國際人道法則。他說：「我們強烈譴責哈瑪斯攻擊以色列無辜百姓，但是，國際上戰爭法寫得很清楚，有些事情就是不能做。」

國家報問及，對加薩的人道援助是否會抵達，波瑞爾回答，他已就加薩走廊與埃及西奈半島間的拉法（Rafah）邊界關卡開放一事，與埃及和區域各國多次協商。他提到，埃及已要求以色列對關卡地區停止空襲，以便將人道救援物資送入加薩。

波瑞爾再次聲明，他和歐盟各國外交部長幾乎一致反對暫停對巴勒斯坦人民提供經濟援助。

國家報問，歐盟的外交政策優先事項是否受到以巴衝突影響，波瑞爾認為，全球現在都聚焦在哈瑪斯和以色列的暴力衝突，但很顯然，以色列之前專注在與阿拉伯國家達成關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）推進上，對巴勒斯坦議題置之不理。他說：「以色列和巴勒斯坦之間必須建立和平，我希望此刻的衝突能呼籲國際社會正視巴勒斯坦問題，並做出回應。」

國家報問及中國的立場，提到中國僅針對哈瑪斯攻擊平民表示譴責，但未明確譴責哈瑪斯對以色列的突襲行動。波瑞爾說，他與中國外長王毅討論，中國和阿拉伯世界其他國家一樣，強調國際社會忘了巴勒斯坦問題的起源。

他說，我們的確不該遺忘巴勒斯坦人民的處境，但是這不能「合理化」哈瑪斯攻擊以色列平民的恐怖行為，更何況「暴力行動無助於解決巴勒斯坦問題」。

訪問最後，波瑞爾再次強調，關注加薩的人道主義危機，並不代表不譴責哈瑪斯、或不聲援以色列。但他也呼籲，以色列某些軍事手段會導致恐怖攻擊、軍事報復、破壞傷亡，如此這般的暴力循環一再重演。

波瑞爾是西班牙社會勞工黨（PSOE）黨員，曾任西班牙公共工程暨環境交通部長、外交暨歐盟事務合作部長、歐洲議會議長，現任歐盟執行委員會副主席兼歐盟外交和安全政策高級代表。