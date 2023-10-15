有名網友於13日透露，日前她在騎車時，左手邊突有轎車切出來右轉，當下因為措手不及，因此直接被撞到在地，地上甚至滿是鮮血，傷勢嚴重，她在急診室躺了好幾個小時後，肇事駕駛前來探望，未料只輕輕說了1句「多少錢？賠給你就是了」就直接轉頭離開。對此，原PO感到很傻眼，並坦言「覺得自己的身體好像是種商品，被破壞了，只要賠償就可以了事」。

原PO於13日在Dcard上發文指出，日前她騎車正準備去上班，豈料左手邊突然有輛轎車切出來右轉，當下因為措手不及，因此直接被撞到在地，還在地上翻了好幾圈，當自己回過神後，看到雙腳鮮血直流，地上甚至滿是血，因為受到巨大驚嚇，原PO也忍不住哭了，眼淚止不住的流。

熱心的目擊民眾幫忙叫救護車後，原PO被送到醫院，並在急診室躺了好幾個小時，這時警察和肇事駕駛前來探視，在警察指出確認是對方全責後，肇事駕駛竟只冷回了「多少錢？賠給你就是了。」甚至連任何道歉也沒說，就這樣頭也不回的走掉。

對此，原PO除了傻眼外，也坦言「難道撞了人，賠錢就可以了事嗎？覺得自己的身體好像是種商品，被破壞了，只要賠償就可以了事......」，並求問網友「會覺得只要有拿到錢就好嗎？還是真心誠意的道歉比較重要？」

此文一出，立即引起熱議，網友都紛紛為原PO抱不平「抱抱你，對方真的垃圾！！！」，也有人建議「你不怕麻煩可以告他，錢不是問題，但你提告贏了他是被判刑罰，他私下賠給你的是民法上的財損，不一樣」、「先不要談和解 提告！！！全責還這麼不當一回事的人真的欠告」。